US-Außenminister Pompeo ist zu politischen Gesprächen in Nordkorea eingetroffen.

Er will in Pjöngjang das geplante Treffen zwischen dem amerikanischen Präsidenten Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un vorbereiten. Ein genauer Termin für den Gipfel ist bislang nicht bekannt. Dabei soll es um eine Denuklearisierung Nordkoreas gehen. Pompeo sagte vor seiner Ankunft in Pjöngjang, Sanktionen würden erst gelockert, wenn dieses Ziel erreicht sei.



In Tokio kam Südkoreas Präsident Moon Jae In zu Beratungen über das nordkoreanische Atomprogramm mit dem japanischen Ministerpräsidenten Abe und dem chinesischen Regierungschef Li zusammen.

