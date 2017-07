Nordkorea hat erneut eine Rakete getestet und damit gegen UNO-Resolutionen verstoßen.

Nach Angaben der südkoreanischen Regierung könnte es sich um eine Interkontinental-Rakete gehandelt haben. Das Militär überprüfe dies gegenwärtig, sagte Südkoreas Präsident Moon Jae In vor einem Treffen des Nationalen Sicherheitsrates. Der Flugkörper hat dem Militär zufolge eine Strecke von fast eintausend Kilometern zurückgelegt, bevor er nach japanischen Angaben innerhalb der 200-Meilen-Zone vor der japanischen Küste ins Meer stürzte. Die Flugzeit betrug den Angaben zufolge 40 Minuten, länger als bei jedem früheren nordkoreanischen Raketentest. Sie habe eine Höhe von weit mehr als 2.500 Metern erreicht, teilte die japanische Regierung mit.



Der Test wurde international als Provokation gewertet. US-Präsident Trump äußerte sich per Twitter. Er rief China auf, etwas zu unternehmen. Zudem könne er sich nicht vorstellen, dass sich Südkorea und Japan das Verhalten Nordkoreas noch weiter bieten ließen, so Trump.



Die Reichweite der Rakete war offenbar groß genug, um bis zum US-Bundesstaat Alaska fliegen zu können.