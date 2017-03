Nordkorea hat nach Angaben staatlicher Medien einen neuen Raketenantrieb getestet.

Staatschef Kim Jong Un habe dem Versuch beigewohnt, berichtete die Nachrichtenagentur KCNA. Laut offizieller Darstellung geht es um die Entwicklung einer Trägerrakete zur Stationierung von Satelliten im Weltall. Die USA und Verbündete wie Südkorea oder Japan vermuten dagegen, hinter den Tests stecke eine Entwicklung waffenfähiger Raketen mit größerer Reichweite. US-Außenminister Tillerson hatte zuletzt erklärt, sein Land werde eingreifen, sollte man in dem Waffenprogramm Pjöngjangs eine Bedrohung sehen.



Washington hat inzwischen damit begonnen, ein System zur Abwehr von Raketen in Südkorea zu installieren. Dies stößt in China auf Kritik, das seine Sicherheit bedroht sieht.