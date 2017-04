Russland hat im UNO-Sicherheitsrat eine Erklärung blockiert, in der der jüngste Raketentest Nordkoreas verurteilt werden sollte.

Das teilten Diplomaten in New York mit. In dem Text wurde das Regime in Pjöngjang aufgefordert, die Raketentests zu stoppen. Zudem sei darin mit weiteren Sanktionen gedroht worden. Russland verlangte demnach, in die Erklärung eine Formulierung aufzunehmen, die die Notwendigkeit hervorhebt, den Konflikt durch einen Dialog beizulegen.



Nordkorea hatte am Sonntagmorgen erneut eine Rakete abgeschossen. Nach Angaben der USA und Südkoreas explodierte das Geschoss jedoch unmittelbar nach dem Start.