Südkorea hat ein weiteres Schiff beschlagnahmt, das im Verdacht steht, unter Umgehung internationaler Sanktionen Öl nach Nordkorea zu tranportieren.

Nach Angaben der Zollbehörden handelt sich dabei um die unter panamaischer Flagge fahrende "Koti". Aus dem Außenministerium in Seoul hieß es, der Fall werde in Zusammenarbeit mit dem Geheimdienst geprüft.



Seit Ende November hält Südkorea bereits die "Lighthouse Winmore" fest, die unter der Flagge Hongkongs fährt. Sie soll auf hoher See 600 Tonnen Öl auf nordkoreanische Tanker umgeladen haben. Das wäre ein Verstoß gegen Sanktionen, die der UNO-Sicherheitsrat wegen des Raketen- und Atomwaffenprogramms gegen Nordkorea verhängt hat.

