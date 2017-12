Südkorea hält ein unter der Flagge Hongkongs fahrendes Schiff fest, das verdächtigt wird, trotz Sanktionen Öl nach Nordkorea geliefert zu haben.

Das Außenministerium in Seoul bestätigte, die "Lighthouse Winmore" sei Ende November beschlagnahmt worden. Das Schiff soll japanische Ölerzeugnisse in internationalen Gewässern auf nordkoreanische Tanker umgeladen haben. Eine UNO-Resolution verbietet das wegen der fortgesetzten nordkoreanischen Raketentests. Erst kürzlich hatte US-Präsident Trump China vorgeworfen, gegen die Sanktionen zu verstoßen und Öl an Pjöngjang zu liefern. Peking wies den Vorwurf zurück und erklärte, man werde solche Vergehen bestrafen, wenn man davon erfahre.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.