US-Präsident Trump hat die Bemühungen seines Außenministers Tillerson um eine diplomatische Lösung des Konflikts mit Nordkorea als Zeitverschwendung abgetan.

Er habe Tillerson gesagt, dass er seine Zeit vergeude, wenn er versuche, mit Kim Jong Un zu verhandeln, schrieb Trump bei Twitter. Weiter hie�? es, Tillerson solle seine Kräfte sparen. Man werde tun, was getan werden müsse.



Tillerson hatte gestern gesagt, man stehe in Kontakt mit Pjöngjang, um die Möglichkeit von direkten Verhandlungen über das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm auszuloten. Nach Angaben des Außenministeriums in Washington gibt es bisher aber keine Hinweise darauf, dass Nordkorea an Gesprächen über eine Denuklearisierung interessiert ist.



Bundesaußenminister Gabriel begrüßte Tillersons Gesprächsangebot und betonte, Nordkorea wäre gut beraten, dieses anzunehmen.