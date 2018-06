Nordkorea hat den USA nach Angaben von Präsident Trump die sterblichen Überreste von 200 im Koreakrieg getöteten amerikanischen Soldaten übergeben.

Man habe die gefallenen Helden zurückbekommen, sagte Trump bei einer Veranstaltung in Minnesota. Das US-Militär bestätigte den Vorgang zunächst nicht.



In dem 1953 zu Ende gegangenen Krieg wurden mehr als 36.000 US-Soldaten getötet, fast 8.000 weitere galten als vermisst. Laut dem amerikanischen Verteidigungsministerium hat Nordkorea angedeutet, noch über die Überreste von bis zu 200 Soldaten zu verfügen. Staatschef Kim hatte Trump bei ihrem Treffen in Singapur die Rückgabe versprochen.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.