Nordkorea Südkorea wirft Regierung in Pjöngjang erneuten Raketentest vor

Nordkorea hat offenbar erneut eine ballistische Rakete getestet; hier Machthaber Kim Jong Un. (dpa/picture-alliance/Kcna)

Nordkorea hat nach Angaben der südkoreanischen Regierung erneut eine ballistische Rakete getestet.

Das Geschoss sei von einem Stützpunkt im Westen des Landes in Richtung Japanisches Meer abgefeuert worden, teilte das Verteidigungsministerium in Seoul mit. Die Rakete sei etwa 500 Kilometer weit geflogen. Ein Sprecher der US-Regierung sagte in Washington, man bewerte die Angaben derzeit und beobachte die Situation.



Nordkorea hatte im vergangenen Jahr trotz zahlreicher internationaler Sanktionen zwei Atomtests und mehrere Raketentests durchgeführt. Die Regierung in Pjöngjang verstößt damit gegen Resolutionen des UNO-Sicherheitsrates.