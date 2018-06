Sowohl US-Präsident Trump als auch die nordkoreanischen Staatsmedien haben den Gipfel in Singapur als Erfolg gewertet. Trump spricht von einem "großen Schritt", in Pjöngjang ist vom "Treffen des Jahrhunderts" die Rede.

Trump sprach dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un Dank aus und erklärte auf Twitter, Kim habe einen wagemutigen ersten Schritt zu einer neuen hellen Zukunft für sein Volk unternommen. Die Welt sei einen großen Schritt von einer möglichen atomaren Katastrophe zurückgetreten. - Der Gipfel war auch international auf ein positives Echo gestoßen, es wurde allerdings angemerkt, dass die in Singapur unterschriebene Vereinbarung nichts Konkretes enthält.



In Nordkorea wurde das Gespräch zwischen Trump und Kim auf der Titelseite der offiziellen Parteizeitung als "Treffen des Jahrhunderts" bezeichnet. Die Staatsagentur KCNA schreibt, Einladungen ins jeweils andere Land hätten Kim und Trump "mit Freude" angenommen.



Beide Seiten seien sich einig gewesen, dass Frieden, Stabilität und Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel nur schrittweise und durch gleichzeitiges Vorgehen erreicht werden könnten, so die Agentur weiter. Sollten die USA aufrichtig vertrauensbildende Maßnahmen ergreifen, werde auch Nordkorea weitere Zeichen des guten Willens setzen.



Trump hat bereits angekündigt, die gemeinsamen Militärmanöver mit Südkorea auszusetzen. Die USA hatten bisher stets erklärt, dass es zunächst an Nordkorea sei, Schritte zur atomaren Abrüstung zu unternehmen.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.