Einen Tag nach seiner Absage an ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un bemüht sich US-Präsident Trump offenbar darum, die Begegnung doch wieder zu ermöglichen.

Man sei in sehr ergiebigen Gesprächen mit Nordkorea, teilte Trump auf Twitter mit. Sollte es zu dem Gipfel kommen, werde dieser wahrscheinlich wie vorgesehen am 12. Juni in Singapur stattfinden. Falls erforderlich, könne das Treffen auch über diesen Tag hinaus verlängert werden, führte Trump aus.



Südkorea begrüßte die Wiederaufnahme der Gespräche. Trump hatte den Gipfel vorgestern mit der Begründung abgesagt, Kim sei zuletzt offen feindselig gewesen. Die Absage war international mit Unverständnis aufgenommen worden. Nordkorea gab sich derweil weiterhin gesprächsbereit.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.