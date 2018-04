US-Präsident Trump will sich in drei bis vier Wochen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un treffen. Das teilte Trump bei einer Veranstaltung im US-Bundesstaat Michigan mit. Dabei werde es um die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel gehen.

Zuvor hatte Trump nach südkoreanischen Angaben mit Präsident Moon in einem Telefonat darüber gesprochen, wo das Treffen mit Kim stattfinden soll. Es seien mehrere Orte genannt worden. US-Außenminister Pompeo sagte in einem Interview mit dem Sender ABC, Nordkorea sei bereit einen Plan vorzulegen, der zur vollständigen atomaren Abrüstung des Landes führen werde. Das habe Kim bei seinem Besuch in Pjöngjang am Osterwochenende deutlich gemacht.



Am Freitag hatten Kim und Moon bei ihrem Gipfeltreffen im Grenzort Panmunjom erklärt, die geteilte Halbinsel solle schrittweise von Atomwaffen befreit werden. Zudem wollen sie einen formellen Friedensschluss.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.