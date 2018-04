US-Präsident Trump hat bestätigt, das CIA-Chef Pompeo Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un getroffen hat.

Das Gespräch fand laut Trump vergangene Woche statt. Verschiedene Medien hatten von einem Treffen an Ostern berichtet. Pompeo ist designierter Außenminister der USA.



Das Treffen zwischen ihm und Kim in Nordkorea sei reibungslos verlaufen, so Trump. Ein Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim könnte im Juni stattfinden.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.