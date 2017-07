Nach dem neuerlichen nordkoreanischen Raketentest hat US-Präsident Trump China Passivität vorgeworfen

Er sei sehr enttäuscht von China, teilte er auf Twitter mit. Trump behauptete, seine - wie er schrieb - "törichten" Vorgänger hätten zugesehen, wie Peking hunderte Milliarden Dollar jährlich durch Handel erwirtschafteten habe. China tue aber in Bezug auf Nordkorea nichts für die USA, außer reden. Dabei könnte China das Problem mit Leichtigkeit lösen, meinte Trump.



China gilt als wichtigster Verbündeter der international weitgehend isolierten Führung in Pjöngjang. Nordkorea hatte am Freitag zum zweiten Mal innerhalb eines Monats eine Interkontinentalrakete abgefeuert.