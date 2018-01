Südkorea erwägt, Sanktionen gegen den kommunistischen Norden wegen der bevorstehenden Olympischen Winterspiele zeitweise auszusetzen.

Ein Sprecher des Außenministeriums sagte in Seoul, sollte dies notwendig sein, um die Teilnahme einer nordkoreanischen Delegation an den Wettbewerben zu ermöglichen, werde man darüber mit den Vereinten Nationen und den Partnern beraten.



Die Delegation aus dem Norden hatte bei den ersten innerkoreanischen Gesprächen seit zwei Jahren die Absicht bekundet, unter anderem Sportler, Funktionäre, Fans und Journalisten zu den Spielen nach Pyeongchang zu schicken. Die Vertreter beider Länder waren im Grenzort Panmunjom in der entmilitarisierten Zone zusammengekommen.



Das Internationale Olympische Komitee will von morgen an über eine nordkoreanische Teilnahme in Pyeongchang entscheiden. Die Winterspiele finden vom 9. bis 25. Februar statt.

