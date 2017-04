Das Pentagon hat es abgelehnt, einen Bericht über die angebliche Vorbereitung eines militärischen Präventivschlags gegen Nordkorea zu kommentieren.

Eine Sprecherin sagte in Washington, man werde nicht öffentlich über mögliche Szenarien spekulieren. Die Nachrichtenagentur Reuters meldet, Regierungsvertreter hätten Angaben des Fernsehsenders NBC zurückgewiesen. Dieser hatte unter Berufung auf Mitarbeiter amerikanischer Geheimdienste über Pläne für einen Präventivschlag gegen Nordkorea berichtet. Das gelte für den Fall, dass die Vereinigten Staaten von einem bevorstehenden weiteren Atomtest des Regimes überzeugt seien. Es hielten sich bereits zwei mit Marschflugkörpern bewaffnete US-Zerstörer in der Nähe der Koreanischen Halbinsel auf. Das Nachbarland China warnte vor militärischen Schritten. Gewalt werde das Problem nicht lösen, sagte Außenminister Wang vor Journalisten in Peking. In der staatlichen chinesischen Zeitung "Global Times" heißt es, sobald Nordkorea seine nuklearen Aktivitäten aufgebe, werde China die Sicherheit des Landes und des Regimes beschützen. Zuletzt hatte es Hinweise gegeben, dass Nordkorea nach mehreren Raketentests einen neuen Atomwaffenversuch unternehmen könnte. US-Vizepräsident Pence reist am Sonntag zu Gesprächen nach Südkorea.