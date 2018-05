Der Direktor des UNO-Welternährungsprogramms, Beasley, erhofft sich vom Entspannungskurs gegenüber Nordkorea eine Verbesserung der dortigen Lebensmittelversorgung.

Wenn das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim im Juni zur Aufhebung der Wirtschaftssanktionen der Vereinten Nationen gegen Pjöngjang führe, könnten chronische Lebensmittelengpässe in dem sozialistischen Land gelindert werden. Seit Ende der 1980er-Jahre kam es in Nordkorea immer wieder zu Hungersnöten. Am schlimmsten war die Ernährungskrise 1996/97 infolge von Dürren, Überschwemmungen und starrer Staatswirtschaft. Nach offiziellen Angaben starben damals 200.000 Menschen, nach Schätzungen ausländischer Experten bis zu drei Millionen. Auch 2017 litten die Nordkoreaner Hunger aufgrund einer schweren Dürre.

