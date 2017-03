US-Außenminister Tillerson hat die bisherige Nordkorea-Politik für gescheitert erklärt.

Man müsse sich eingestehen, dass die politischen und diplomatischen Bemühungen der vergangenen 20 Jahre um eine Denuklearisierung des Landes erfolglos geblieben seien, sagte Tillerson nach einem Treffen mit seinem japanischen Kollegen Kishida in Tokio. Deshalb sei ein neuer Ansatz notwendig. Tillerson appellierte zugleich an China, mehr Druck auf seinen Verbündeten in Pjöngjang auszuüben.