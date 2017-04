US-Präsident Trump will den Konflikt mit Nordkorea notfalls ohne China lösen.

Sollte die Regierung in Peking sich entscheiden, bei der Lösung zu helfen, wäre das großartig, schrieb Trump im Kurznachrichtendienst Twitter. Wenn nicht, werde man das Problem alleine lösen. - Die nordkoreanische Regierung hatte nach der Entsendung eines US-Flugzeugträgerverbandes in die Gewässer vor der koreanischen Halbinsel mit militärischen Reaktionen gedroht. Washington seinerseits forderte China auf, Einfluss auf das Regime in Pjöngjang zu nehmen. Nordkorea steht wegen seines umstrittenen Atomprogramms und der Atomtests in der Kritik.