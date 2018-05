In Nordkorea werden nach Schätzungen der US-Regierung zwischen 80.000 und 120.000 politische Gefangene in Lagern festgehalten.

Das geht aus dem Jahresbericht 2017 des US-Außenministeriums zur internationalen Religionsfreiheit hervor. Darin heißt es, Häftlinge würden unter entsetzlichen Bedingungen in abgelegenen Gebieten festgehalten. Manche seien aus religiösen Gründen inhaftiert.



In Nordkorea waren in den vergangenen Jahren auch immer wieder Ausländer festgenommen worden. Vor drei Wochen ließ das Regime drei US-Bürger frei.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.