US-Vize-Präsident Pence wollte sich am Rande der olympischen Winterspiele mit Vertretern Nordkoreas treffen.

Zwei Stunden vor dem Termin sei das Gespräch jedoch abgesagt worden, teilte eine Sprecherin des US-Außenministeriums mit. Grund seien offenbar Äußerungen des amerikanischen Vize-Präsidenten zur Lage der Menschenrechte in Nordkorea gewesen. Die Schwester des nordkoreanischen Machthabers sowie das formelle Staatsoberhaupt des kommunistischen Landes waren zur Eröffnung der Winterspiele nach Pyeongchang gereist. Anschließend wurden sie in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul von Präsident Moon Jae In empfangen.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.