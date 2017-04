Nach dem neuerlichen Raketentest Nordkoreas haben die USA das Land vor weiteren Provokationen gewarnt.

Die Ära der strategischen Geduld sei vorbei, sagte US-Vizepräsident Pence bei einem Besuch in Südkorea. Die Führung in Pjöngjang sollte die Entschlossenheit von Präsident Trump und die Stärke des US-Militärs nicht auf die Probe stellen. Man hoffe zwar darauf, Nordkorea mit friedlichen Mitteln von seinem Atomwaffenprogramm abzubringen. Es lägen aber alle Optionen auf dem Tisch.



Japans Ministerpräsident Abe rief Pjöngjang auf, alle UNO-Resolutionen zu befolgen. Man stehe an der Seite Südkoreas und der USA. - Nordkorea hatte gestern mit einem weiteren Raketentest scharfe Kritik der internationalen Gemeinschaft hervorgerufen.