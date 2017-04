Im internationalen Konflikt um das Atomprogramm Nordkoreas sind die USA Befürchtungen vor einer militärischen Eskalation entgegengetreten.

US-Vizepräsident Pence sagte nach einem Treffen mit dem australischen Ministerpräsidenten Turnbull in Sydney, eine friedliche Lösung des Problems sei möglich. Dazu müsse aber China Druck auf Nordkorea ausüben. Die bisherigen Schritte Pekings diesbezüglich seien ermutigend. Pence machte bei dem Treffen auch deutlich, dass die USA ihr Flüchtlingsabkommen mit Australien erfüllen wollten. Man tue dies aus Respekt vor dem Partner, auch wenn man den Vertrag nicht schätze. Die USA verpflichten sich in dem unter Ex-Präsident Obama abgeschlossenen Abkommen dazu, bis zu 1.250 Flüchtlinge aufzunehmen, die Australien derzeit unter umstrittenen Bedingungen in Camps in den Pazifik-Staaten Papua-Neuguinea und Nauru untergebracht hat.