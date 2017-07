Die USA sind nach den Worten ihrer UNO-Botschafterin Haley notfalls zu militärischer Gewalt gegen Nordkorea bereit.

Haley sagte bei einer Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats in New York, die USA würden ihre militärischen Mittel im äußerten Fall einsetzen. Bevorzugt werde aber eine diplomatische Lösung. Haley fügte hinzu, ihr Land werde in den kommenden Tagen weitere Sanktionen gegen Nordkorea vorschlagen. Auch Frankreich sprach sich für zusätzliche Strafmaßnahmen aus.



Das kommunistische Land hatte am Dienstag eine Langstreckenrakete getestet. Laut Experten könnte dieser Typ auch Alaska erreichen. Nordkorea verstößt mit seinen Raketen- und Atomtests gegen UNO-Auflagen.