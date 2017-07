Die USA sind nach dem jüngsten nordkoreanischen Raketentest notfalls zu militärischer Gewalt gegen das Land bereit.

Entsprechend äußerte sich die amerikanische UNO-Botschafterin Haley in einer Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrats in New York. Die Regierung in Washington bevorzuge aber eine diplomatische Lösung, fügte sie hinzu. Nach Angaben Haleys werden die USA in den kommenden Tagen weitere Sanktionen gegen Nordkorea vorschlagen. Auch Frankreich sprach sich für zusätzliche Strafmaßnahmen aus. - Nordkorea hatte nach eigenen Angaben am Dienstag erfolgreich eine Langstreckenrakete getestet.