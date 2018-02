Die USA haben eine weitere Verschärfung der Wirtschaftssanktionen gegen Nordkorea angekündigt.

Vize-Präsident Pence sagte in Tokio, man werde demnächst die schärfsten und aggressivsten Strafmaßnahmen verhängen, die es jemals gegeben habe. Der Druck auf Nordkorea werde so lange aufrechterhalten, bis die Führung in Pjöngjang überpüfbare und unumkehrbare Schritte zur atomaren Abrüstung unternehme. Pence betonte, für die USA lägen im Atomstreit mit dem kommunistisch regierten Land "alle Optionen auf dem Tisch".



Vize-Präsident Pence äußerte sich auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Südkorea. Auch Athleten aus Nordkorea werden daran teilnehmen. Die USA befürchten, dass Pjöngjang die Spiele für Propagandazwecke missbrauchen könnte.

