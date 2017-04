Die USA und China arbeiten nach den Worten von US-Präsident Trump gemeinsam an einer Lösung des Nordkorea-Problems.

Das teilte Trump per Twitter mit, ohne Details zu nennen. Zuvor hatte schon sein Sicherheitsberater McCaster erklärt, die Situation könne so nicht bleiben. Nordkorea hatte gestern mit einem weiteren Raketentest scharfe Kritik der internationalen Gemeinschaft hervorgerufen. US-Vizepräsident Pence traf in Südkorea ein und besuchte dort einen amerikanischen Militärstützpunkt in der Nähe der Grenze zu Nordkorea. Den Test Pjöngjangs nannte er eine Provokation. Die Ära der strategischen Geduld mit dem kommunistischen Land sei zu Ende.



Japans Ministerpräsident Abe rief Nordkorea auf, alle UNO-Resolutionen zu befolgen. Man stehe an der Seite Südkoreas und der USA. - Die Vereinten Nationen verurteilen die Raketentests schon lange und haben Sanktionen gegen Nordkorea verhängt.