Nach dem erneuten nordkoreanischen Raketentest richten die USA Ermahnungen an China.

Der letzte verbliebene Verbündete Nordkoreas müsse sich entscheiden, ob er bereit sei, endlich härtere Sanktionen mitzutragen, sagte die amerikanische UNO-Botschafterin Haley in New York. Die Zeit des Redens sei vorbei.



Nordkorea hatte am Freitag eine Rakete testen lassen, die Experten zufolge auch Städte an der US-Westküste erreichen könnte.