Nordkorea sieht die Verantwortung für das Zustandekommen des geplanten Treffens von Machthaber Kim Jong Un mit US-Präsident Trump ausschließlich bei der Regierung in Washington.

Man werde die USA weder um einen Dialog bitten noch dazu überreden, wenn sie das Treffen nicht wollten, teilte der nordkoreanische Vize-Außenminister Choe Son Hui mit.



Trump hatte zuvor angekündigt, er werde in der kommenden Woche entscheiden, ob es zu der Begegnung kommen könne. Möglicher Termin sei weiterhin der 12. Juni.



Das Treffen, das in Singapur stattfinden soll, war zuletzt von beiden Seiten in Frage gestellt worden.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.