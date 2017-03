Nordkorea hat vier weitere Raketentests durchgeführt.

Der japanische Ministerpräsident Abe erklärte in Tokio, drei der Raketen seien nur etwa 300 Kilometer von der japanischen Küste entfernt im Meer gelandet. Er sprach von einer ernsthaften Bedrohung für sein Land und einem klaren Verstoß gegen Resolutionen des UNO-Sicherheitsrats. Die südkoreanische Regierung berichtete, die Raketen seien etwa 1.000 Kilometer weit geflogen. Ministerpräsident Hwang berief den Nationalen Sicherheitsrat ein. Auch das amerikanische Militär bestätigte die Tests. Die Raketen hätten aber keine Gefahr für die USA dargestellt, hieß es in Washington.



Die Starts sind möglicherweise eine Reaktion auf das jährliche gemeinsame Militärmanöver Südkoreas mit den USA, das am Mittwoch begonnen hatte und von Pjöngjang scharf kritisiert wird. Nordkorea hatte erst im vergangenen Monat einen Raketentest durchgeführt. Im vergangenen Jahr waren es zwanzig Raketen- sowie zwei Atomtests.