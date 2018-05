Nordkorea lehnt weitere Friedenspräche mit Südkorea vorerst ab.

Der nordkoreanische Chefunterhändler Ri Son Gwon sagte in Pjöngjang, man werde sich nicht mit dem Süden an einen Tisch setzen, solange die aktuellen Differenzen nicht beseitigt seien. Konkret nannte er lediglich das derzeitige gemeinsame Manöver der Armeen Südkoreas und der USA. Am Dienstag hatte Pjöngjang bereits für den folgenden Tag vereinbarte Gespräche mit dem Süden abgesagt. Außerdem stellte Nordkorea das geplante Gespräch zwischen seinem Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Trump in Frage. Die südkoreanische Regierung erklärte heute, sich vermittelnd für das Zustandekommen des Spitzentreffens einsetzen zu wollen. Staatschef Moon Jae In will dazu Anfang kommender Woche zu Trump nach Washington reisen.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.