Nordkorea hat den US-Militärschlag gegen einen Luftwaffenstützpunkt in Syrien kritisiert.

Das Außenministerium nannte den Angriff einen Akt der Aggression gegen einen souveränen Staat. Dadurch werde die Notwendigkeit weiterer eigener Rüstungsanstrengungen unterstrichen. Es gebe Stimmen, die den US-Angriff in Syrien auch als Warnung an Nordkorea bezeichnet hätten. Man habe aber keine Angst vor solch einer Bedrohung, betonte das Außenministerium in Pjöngjang.



Der kommunistische Staat ist wegen seines Atom- und Raketenprogramms international isoliert. Als Reaktion auf die andauernden Raketentests verlegen die USA einen Marine-Kampfverband in die Nähe der koreanischen Halbinsel.