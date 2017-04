US-Präsident Trump und der chinesische Staatschef Xi haben in einem Telefonat über den Konflikt mit Nordkorea gesprochen.

Dabei habe Xi dafür plädiert, den Streit mit friedlichen Mitteln beizulegen, berichtet das Staatsfernsehen in Peking. Gestern hatte Trump erklärt, die USA würden notfalls auch ohne China eine Lösung finden. - Die nordkoreanische Regierung hatte nach der Entsendung eines amerikanischen Flugzeugträgerverbandes in die Gewässer vor der koreanischen Halbinsel mit militärischen Reaktionen gedroht. Pjönjang steht wegen seines umstrittenen Atomprogramms und seiner Atomtests in der Kritik.