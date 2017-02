Nordkoreas Raketentest Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrats gefordert

Eine nordkoreanische Rakete (dpa/picture-alliance/Kcna)

Die USA, Japan und Südkorea verlangen wegen des jüngsten nordkoreanischen Raketentests eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats.

Das teilte die US-Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York mit. Zuvor hatte ein Sprecher der Regierung in Washington erklärt, man erwäge weitere Sanktionen gegen Nordkorea und eine verstärkte Militärpräsenz in der Region. Eine Eskalation solle aber vermieden werden.



Nordkorea bestätigte den gestrigen Test. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldete, die Rakete vom Typ Pukgukson-2 sei im Beisein von Staatschef Kim Jong Un erfolgreich erprobt worden. Das Geschoss könne auch mit einem Atomsprengkopf bestückt werden, hieß es. Die Europäische Union und auch Außenminister Gabriel warfen Nordkorea vor, das Völkerrecht zu brechen. - Die Führung in Pjöngjang hatte bereits im vergangenen Jahr trotz internationaler Sanktionen zwei Atomversuche und mehr als 20 Raketentests durchgeführt.