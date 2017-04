Nordkorea hat nach den gestrigen Feierlichkeiten zum Gedenken an Staatsgründer Kim Il Sung erneut eine Rakete getestet.

Nach US-Angaben explodierte sie unmittelbar nach dem Start. Vermutlich handelte es sich bei dem Geschoss um eine Mittelstreckenrakete. Südkorea verurteilte den neuerlichen Raketentest. Man werde entschieden gegen weitere Provokationen vorgehen, hieß es in einer Stellungnahme des Präsidentenamtes. In Seoul trat heute früh der Nationale Sicherheitsrat zusammen. Ein Sprecher des Außenministeriums erklärte, sollte Nordkorea erneut einen Nukleartest oder anderweitige Aktionen unternehmen, werde man mit ernsthaften Strafmaßnahmen reagieren.



Am Nachmittag wird US-Vizepräsident Pence zu einem Besuch in Südkorea erwartet. In Washington hieß es dazu, Pence wolle vor dem Hintergrund der verschärften Spannungen die Solidarität der USA mit dem südkoreanischen Verbündeten bekunden.