Nordrhein-Westfalen 13 Imame sollen für Ankara gespitzelt haben

De Ditib ist der größte Islamverband in Deutschland. (Deutschlandradio / screenshot)

Mindestens 13 Imame des Islamverbandes Ditib sollen nach Informationen des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes als Spitzel für die türkische Regierung gearbeitet haben.

Wie Verfassungsschutzpräsident Freier im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags sagte, wurden Informationen über 33 angebliche Gülen-Anhänger und elf Bildungsinstitutionen an die türkische Religionsbehörde Diyanet weitergegeben. Auch Imame aus drei rheinland-pfälzischen Moscheegemeinden hätten als Denunzianten gewirkt. Der in den USA lebende Prediger Gülen gilt in der Türkei als Staatsfeind. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen Ditib wegen des Verdachts des Landesverrats.