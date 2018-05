Die Rückkehr zur neunjährigen Regelschulzeit an den öffentlichen Gymnasien - kurz G9 genannt - wird allein in Nordrhein-Westfalen wohl mehr als 500 Millionen Euro kosten.

So viel werde allein der Bau und die Ausstattung für mehr als tausend zusätzliche Räume betragen, heißt es in einem Gutachten des Wuppertaler Instituts für bildungsökonomische Forschung im Auftrag der schwarz-gelben Landesregierung. Hinzu kämen jährliche Kosten von rund 31 Millionen Euro etwa für Lernmittel sowie Hausmeister- und Verwaltungsstellen. - Nach jahrelanger Kritik von Eltern und Schülern hatte das Landeskabinett im vergangenen März beschlossen, ab dem Schuljahr 2019/2020 vom sogenannten Turbo-Abitur in nur acht Jahren wieder abzukehren.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.