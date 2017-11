Einen Tag vor Beginn der Weltklimakonferenz haben Umweltschützer in Nordrhein-Westfalen gegen den Braunkohleabbau demonstriert.

Nach einer Kundgebung mit mehreren tausend Teilnehmern drangen etwa 600 Menschen in den rheinischen Tagebau Hambach ein. Der Betreiber RWE musste Bagger und Förderbänder zeitweise anhalten. Die Polizei setzte Pfefferspray ein und löste die Versammlung auf. Auf beiden Seiten gab es Verletzte. Ein Mensch wurde vorläufig festgenommen. An den Protesten gegen die Braunkohleverstromung beteiligten sich auch Aktivisten aus dem Südpazifik, die bereits zum Klimagipfel angereist waren. Deutschlands Kohleabbau exportiere Zerstörung in den Pazifik und die ganze Welt, erklärte der Sprecher einer Initiative von den Fidschi-Inseln. Der Ausbau fossiler Energien müsse gestoppt werden.