Nach den schweren Unwettern vor allem in Nordrhein-Westfalen haben dort die Aufräumarbeiten begonnen.

Besonders betroffen ist von den gestrigen Gewittern die Stadt Wuppertal. Dort stürzte das Dach einer Tankstelle ein und Teile der Universität wurden überflutet. Die Wassermassen legten zeitweise den Verkehr lahm. In Düsseldorf gab es fast 190 Einsätze der Feuerwehr wegen überfluteter Straßen und Gebäude. In Oberhausen wurde eine Frau durch Blitzschlag verletzt. Auch in Hessen, im südlichen Niedersachsen und in Teilen Bayerns gab es schwere Unwetter. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor weiteren Gewittern heute in Nord- und Ostdeutschland.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.