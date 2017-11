In Nordrhein-Westfalen sind hunderte Braunkohlegegner in den rheinischen Tagebau Hambach eingedrungen.

Die Polizei setzte Pfefferspray ein. Eine Person sei vorläufig festgenommen worden, hieß es. Besetzungen von Förderbändern oder Baggern hätten bislang verhindert werden können. Mit Blockaden wollten die Aktivisten einen Tag vor Beginn der Weltklimakonferenz in Bonn auf einen schnellen Ausstieg aus der Kohle hinwirken. Die Verstromung von Braunkohle gilt als die klimaschädlichste Art der Stromgewinnung.



Am Vormittag hatten sich tausende Menschen in der nahe gelegenen Stadt Kerpen versammelt, um gegen den Braunkohleabbau zu protestieren. Nach Angaben der Polizei brachen rund 2.500 Teilnehmer zu einem Marsch auf, die Veranstalter sprachen von 4.500. Bereits gestern hatten mehr als zehntausend Menschen in Bonn für einen Kohleausstieg demonstriert.