Nordrhein-Westfalen Bündnis sieht Inklusions-Gesetz als gescheitert an

In Nordrhein-Westfalen gibt es Kritik von Eltern am Inklusions-Gesetz. (picture alliance / dpa)

Das Bündnis "Rettet die Inklusion!" hat das gemeinsame Lernen von behinderten und nicht behinderten Kindern an den nordrhein-westfälischen Schulen in der jetzigen Form für gescheitert erklärt.

Ein Sprecher forderte in Düsseldorf, der gemeinsame Unterricht solle auf wenige, regional verteilte Schulen begrenzt werden. Der Rechtsanspruch auf Inklusion in Regelschulen habe zu einer Verschlechterung der Förderung von Kindern mit Handicap geführt. Die Klassen seien zu groß und es gebe zu wenige Sonderpädagogen. Dadurch sinke das Niveau. Auch die Qualität der Förderschulen verschlechtere sich, weil viele Lehrer an Regelschulen abgeordnet würden.