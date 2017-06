Die nordrhein-westfälische CDU hat dem Koalitionsvertrag mit der FDP zugestimmt.

Auf einem Parteitag in Neuss votierten die rund 600 Delegierten mit Ja. Der CDU-Landesvorsitzende Laschet zeigte sich zuversichtlich, dass auch mit der schwarz-gelben Mehrheit von nur einer Stimme solides Regieren möglich ist. Zudem kündigte er eine zügige Umsetzung der Vereinbarung mit der FDP an. Es werde schnelle Entscheidungen in der Schul- und Wirtschaftspolitik sowie für mehr Sicherheit geben. Der stellvertretende FDP-Fraktionschef Stamp sagte, man habe bei den Koalitionsverhandlungen gute Grundlagen gelegt für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.



Die Mitglieder der FDP hatten in einer Online-Befragung zu 97 Prozent für das Bündnis mit der CDU gestimmt. Am kommenden Montag soll der Vertrag unterzeichnet werden, einen Tag später ist die Wahl von CDU-Landeschef Laschet zum Ministerpräsidenten vorgesehen.