Zum Wahlkampfauftakt der nordrhein-westfälischen CDU hat der Landesvorsitzende Laschet der rot-grünen Regierung vorgeworfen, in der Bildungspolitik gescheitert zu sein.

Die Zahl der Kita-Plätze reiche nicht aus. Die Kinderarmut sei gestiegen. Und mit hohem Unterrichtsausfall und konzeptlosem Agieren bei der Inklusion verspielten SPD und Grüne Bildungschancen, sagte Laschet auf dem Parteitag der Landes-CDU in Münster. Er sprach von "Arroganz der Macht" und erklärte, Ministerpräsidentin Kraft ignoriere die Probleme und höre nicht mehr zu. Die CDU-Bundesvorsitzende und Bundeskanzlerin Merkel sagte in ihrer Rede, Rot-Grün müsse abgelöst werden. Sie hielt der Landesregierung Versäumnisse in der Verkehrspolitik und fehlende Investitionen vor.



Die Christdemokraten wollen in Münster ihr Programm für die Landtagswahl am 14. Mai verabschieden.