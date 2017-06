In Nordrhein-Westfalen steht die Bildung der schwarz-gelben Landesregierung vor dem Abschluss.

Ein Parteitag der CDU stimmt in Neuss über den Koalitionsvertrag ab, der mit der FDP ausgehandelt worden war. Die Freien Demokraten hatten dem Bündnis bereits gestern in einer Online-Befragung zugestimmt.



Das angestrebte Regierungsbündnis in Schleswig-Holstein aus CDU, FDP und Grünen nahm ebenfalls gestern die erste Hürde: Die Nord-CDU stimmte auf einem Parteitag in Neumünster für die sogenannte Jamaika-Koalition. Die Entscheidungen von FDP und Grünen werden für Montag erwartet.