Das Land Nordrhein-Westfalen hat eine Gruppierung der Rockervereinigung "Hells Angels" verboten.

Wie das Innenministerium in Düsseldorf mitteilte, setzten heute früh mehr als 700 Polizisten das Verbot in 16 Städten durch. Die Beamten durchsuchten Wohnungen und Geschäftsräume und beschlagnahmten das Vermögen der Gruppe, deren Hauptstandort Erkrath bei Düsseldorf ist.



Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul erklärte, das Verbot sei Teil einer Null-Toleranz-Strategie gegenüber kriminellen Rockerbanden. Der Rechtsstaat könne nicht hinnehmen, dass - Zitat - "Parallelgesellschaften wuchern", in denen das staatliche Gewaltmonopol missachtet werde.