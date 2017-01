Nordrhein-Westfalen Ermittlungen gegen ehemaligen KZ-Wachmann

Im KZ Stutthof bei Danzig wurden zwischen Juli 1944 und Mai 1945 etwa 27.000 Menschen von den Nationalsozialisten ermordet. (picture alliance / dpa / Piotr Wittman)

Die Staatsanwaltschaft Dortmund hat Ermittlungen gegen einen mutmaßlichen früheren Wachmann des deutschen NS-Vernichtungslagers Stutthof in Danzig aufgenommen.

Gegen den 92-Jährigen aus dem Raum Wuppertal wird wegen des Verdachts der Beihilfe zum Mord ermittelt. Ein Sprecher der nordrhein-westfälischen Schwerpunktstaatsanwaltschaft für NS-Verbrechen erklärte, der ehemalige SS-Mann sei den Ermittlungen zufolge in der Endphase des Lagers eingesetzt worden. In dieser Zeit seien in Stutthof viele Menschen in der Gaskammer ermordet worden. Weiter hieß es, der Mann streite die Vorwürfe ab und behaupte, von den Tötungen nichts mitbekommen zu haben.