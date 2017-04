In Hamm hält die nordrhein-westfälische FDP einen Parteitag ab.

Die Delegierten nahmen bei wenigen Gegenstimmen einen Antrag des Vorstandes an, mit dem eine Ampel-Koalition ausgeschlossen wird. Ein echter Politikwechsel sei in einer Koalition mit SPD und Grünen zusammen nicht zu erreichen, heißt es darin.



Der Parteivorsitzende Lindner sagte, Ziel sei es, eine erneute rot-grüne Landesregierung zu verhindern. Rot-Grün hat in Umfragen keine Mehrheit mehr.