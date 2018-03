Der Chef der nordrhein-westfälischen SPD, Groschek, will nicht mehr für das Amt des Parteivorsitzenden antreten.

Er sagte am Abend in Düsseldorf, es werde eine große personelle Erneuerung an der Spitze der SPD geben. Der Landes-Parteitag mit der Wahl des gesamten neuen Vorstands wurde von Ende September auf den 23. Juni in Bochum vorverlegt. Groschek hatte die Führung der Partei im Juni 2017 nach der schweren Niederlage der SPD bei der Landtagswahl übernommen.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.