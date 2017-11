In Nordrhein-Westfalen sind hunderte Braunkohlegegner in den rheinischen Tagebau Hambach eingedrungen.

Mit Blockade-Aktionen wollen sie einen Tag vor Beginn der Weltklimakonferenz in Bonn auf einen schnellen Ausstieg aus der Kohle hinwirken. Die Verstromung von Braunkohle gilt als die klimaschädlichste Art der Stromgewinnung. Die Polizei versuchte, die Menschen aufzuhalten.



Das Aktionsbündnis "Ende Gelände" hatte zu einem Protestmarsch aufgerufen. Am Vormittag setzte der sich in der nahegelenen Stadt Kerpen in Bewegung. Nach Schätzungen der Polizei beteiligten sich daran rund 2.500 Menschen. Kurz nach dem Start spaltete sich eine größere Gruppe von Demonstranten ab und begab sich auf den Weg zum Tagebau.