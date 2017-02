Nordrhein-Westfalen Landesregierung will keinen Erdogan-Auftritt

Rainer Schmeltzer, Integrationsminister von Nordrhein-Westfalen (dpa)

Die rot-grüne Landesregierung in Nordrhein-Westfalen will verhindern, dass nach dem türkischen Ministerpräsidenten Yildirim auch Staatschef Erdogan in Deutschland Wahlkampf machen kann.

Integrationsminister Schmeltzer sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger", wegen der Größe der türkisch-stämmigen Gemeinden in NRW sei damit zu rechnen, dass Erdogan dort einen Auftritt plane. Man wolle aber keine solchen Veranstaltungen, die die Gesellschaft weiter spalteten. Der SPD-Politiker räumte allerdings ein, dass der Landesregierung rechtlich die Hände gebunden seien und forderte ein diplomatisches Engagement der Bundesregierung.